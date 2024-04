Ağır qəzaya düşmüş Aytən Səfərova evə buraxıldı

Tanınmış teleaparıcı Aytən Səfərova xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı ötən həftə xəstəxanadan çıxıb.

Xatırladaq ki, aprelin 17-si saat 7 radələrində Xətai rayonunun 8 Noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində İsmayıl Məmmədovun idarə etdiyi “Hyundai ix-35” markalı avtomobillə Aytən Piriyevanın (Səfərova) idarə etdiyi avtomobil toqquşub.

Hadisə nəticədə İ.Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada ölüb.

Baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi üzrə Xətai Rayon Polis İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb, istintaq hərəkətləri aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.