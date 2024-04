Türkiyə XİN Fransa Milli Assambleyasının qərarını pislədi

Fransa Milli Assambleyası 29 aprel 2024-cü il tarixli assuriyalılar və keldanilər haqqında qərarında Osmanlı dövrünə dair hüquqi və tarixi əsası olmayan ittihamlar irəli sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirilyinin bəyanatında deyilir.

Bəyanatda deyilir ki, ötən il Fransa hökuməti Senatını qəbul etdiyi oxşar qərarı dəstəkləmədiyini açıqlamışdı.

"Hakim partiyanın deputatları tərəfindən bu dəfə də eyni əsassız ittihamların assambleyanın müzakirəsinə çıxarılması siyasi maraqlar naminə tarixi təhrif etmək cəhdinin bir nümunəsidir. Parlamentlərin tarixi şərh etmək və mühakimə etmək səlahiyyəti yoxdur.

Bu qərar həm də BMT Baş Assambleyasının soyqırımı cinayətinin yalnız səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən ittiham oluna biləcəyini nəzərdə tutan 1948-ci il tarixli “Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında” Konvensiyasına ziddir".

