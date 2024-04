“TikTok” Avropa İttifaqında bloklana bilər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bunu Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen deyib. O, bunun istisna olmadığını qeyd edib.

Xatırladıb ki, Avropa Komissiyası dünyada öz işçilərinə iş telefonlarına “TikTok” quraşdırmağı qadağan edən ilk təşkilat olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.