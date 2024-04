Bir zamanlar bol və ucuz olan balıq kürüsü bahalı delikates sayılır. Kürü deyəndə ilk ağıla nərə balığı gəlir. Bu balıq əsasən Xəzər dənizində olur. Nərə balığının kürüsü insan sağlamlığı üçün əvəzsiz qidadır, faydası çox olduğundan qiyməti də yüksəkdir. 1 kq 1800 dollardır.

Azərbaycan dünyanın ən bahalı kürüsündən gəlir əldə edən ölkədir. Bunun üçün nərə balıqları xüsusi təssərüfatlarda yetişdirilir.

Daha ətraflı "İTV xəbər" in süjetində:

