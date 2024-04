Çətin günlər arxada qaldı: Mayda bu bürclərin həyatı dəyişəcək

Aprel ayında reallaşan Merkuri retrosundan sonra bürclərin həyat eşqi yenidən alovlanacaq. Onlar arasında sıralamada ilk beşlikdə yer alan bürclər xüsusilə fərqlənəcəklər.

Metbuat.az məşhur astroloq Lyubov Vasilyevanın 2024-cü ilin may ayı üçün təqdim etdiyi bürc proqnozunu təqdim edir:

Qoç

Əziz Qoçlar, sizi gözəl bir isti ay gözləyir. Təkcə sizə ən yaxın olanlardan deyil, həm də kainatdan dəstək hiss edəcəksiniz. May ayında maraqlı təkliflər ala bilərsiniz. Pərəstişkarlarınızdan hədiyyə və tərifləri qəbul etməyə hazır olun.

Buğa

Bu bürc altında doğulan və yüksələni Buğa olanları may ayında əla perspektivlər, yeni layihələr gözləyir. Taleyinizdə nüfuzlu insanlarla tanış olmaq şansı var. Təbii ki, bu da maddi baxımdan sizə üstünlük qazandıracaq. Passivlikdən və lazımsız gözləntilərdən qaçın, aktiv olun, hərəkətə keçin.

Əkizlər

Kainatın ən pozitiv bürcü olan Əkizlər yenidən doğulma və yenilənmə şansı qazandılar. Aprel ayında sizi kədərləndirən, cibinizi boşaldan, ruhunuzu yeyib bitirən hər bir uğursuzluğun qarşılığı may ayında veriləcək.

Gələcək dəyişikliklər əvvəlki səylərin məntiqi nəticəsidir, buna görə də təəccüblənməyin. İyun ayı üçün xoşbəxtlik gəmisində yer almaq istəyirsinizsə, may ayında bu məqsədlə addımlar atın. Özünüzə güvənin, may sizin ayınızdır.

Xərçəng

Sizi may ayı ərzində yaxşı maliyyə vəziyyəti gözləyir. Yaxşı olardı ki, bədəninizə, qidalanmanıza və sağlamlığınıza diqqət yetirəsiniz. Özünüzə qulluq edin. Alış-veriş üçün əsl fürsətdir.

Şir

May ayı sürəti həyatınızı sorğulamaq, cavablar üçün öz daxilinə baxmaq üçün əla vaxtdır. Sizə elə gələ bilər ki, hər şey istədiyiniz kimi rəvan getmir. Bütün bu düşüncələr yalnız gərginliyə səbəb ola bilər. Sizin bu ayda öhdənizə düşən yaxşı istirahət etməyi öyrənməkdir.

