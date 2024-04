Banqladeşdə 1 həftədir davam edən anormal istilər azı 10 nəfərin ölümünə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli medası yazır.

Məlumata görə, ölkənin 17 regionunda temperatur rekord həddə çatıb. Paytaxt Dəkkə şəhərində 41 dərəcə isti müşahidə edilir.

