Fransa səfiri Azərbaycana qayıdıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Fransa səfiri Ann Buayon artıq Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətini davam etdirir.

Xatırladaq ki, Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bakı və Paris arasında gərginləşən münasibətlər fonunda məsləhətləşmələr üçün geri çağırılmışdı. Fransa XİN-in yaydığı bəyanatda qeyd olunmuşdu ki, xanım diplomatı Fransa Prezidenti Emmanuel Makron qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.