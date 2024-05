Ağdam rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə ərazisində hərəkətdə olan 77 YD 327 dövlət nömrə nişanlı "Mercedes" markalı avtomobil qarşı tərəfdən hərəkətdə olan 02 BU 150 dövlət nömrə nişanlı "VAZ" markalı avtomobillə toqquşub.

Nəticədə avtomobildə ölən və xəsarət alanlar var. Hazırda ölən və yaralananların şəxsiyyəti müəyyən edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

