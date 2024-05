Xalq artisti Emin Ağalarov dinlədiyi azərbaycanlı müğənnilərin adını açıqlayıb.

Metbuat.az yazır ki, o, bununla bağlı “Persona” verilişində danışıb. Ən çox sevdiyi azərbaycanlı müğənnilərlə bağlı danışan Emin üç müğənninin adını çəkib:

Eyyub Yaqubovun da yaradıcılığına hörmət edirəm. Röyanın da, Faiq Ağayevin də. Çoxlu gənc ulduzlar var. Bizdə istedadlı müğənnilər çoxdur".

