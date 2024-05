Bakının mərkəzində su xəttinin partlaması problemə səbəb olub.



Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntelektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Səbail rayonu, Əziz Əliyev küçəsi ilə Neftçilər prospektinin kəsişməsi, su xəttində yaranmış problemə görə Neftçilər prospekti istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib.

