Gənc müğənni Camilla aylıq gəlirini açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, bu barədə ATV-də yayımlanan "Rəngarəng" proqramında danışıb. Şou proqramlara getmədiyini bildirən müğənni aylıq gəlirinin 10-15 min manat olduğunu deyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



