Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya təminatı şöbəsinin rəqəmsal media sektorunun müdiri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Hacıağa Əliyevə həvalə edilib.

O, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində uzun müddət idi ki, çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.