Türkiyə İsraillə ticarət əlaqələrini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Ticarət Nazirliyi belə məlumat yayıb. Açıqlamada Türkiyənin İsraillə ixrac-idxal əməliyyatlarını tamamilə dayandırıdığı bildirilib.

Qeyd olunub ki, mövcud qadağa İsrail hökumətinin Qəzzaya fasiləsiz humanitar yardım çatdırılmasına icazə verənə qədər qüvvədə olacaq.



