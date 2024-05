Bəstəkar, müğənni Elza Seyidcahan uzun illərdir ayrıldığı həyat yoldaşı ilə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əməkdar artistin keçmiş həyat yoldaşı Elşən bəy ATV-də yayımlanan "Günaylı Gün" verilişinə telefon bağlantısı ilə qoşulub. O, Elza Seyidcahanın çox yaxşı gəlin olduğunu deyib:

"Uzun illərdir ayrıldığımıza baxmayaraq aramızdakı dostluq münasibətini qoruyub saxlamışıq".

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.