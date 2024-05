Milyarder İlon Mask “X” platforması ilə bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, iş adamı keçmiş “Tvitter”i satıb-satmayacağı ilə bağlı danışıb.

O bildirib ki, platformanı satmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.