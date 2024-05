"Crocus" terrorunun təşkilatçısı olan şəxs öldürüldü - FOTO

Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin agenti Nikolay Surnov əməliyyat zamanı öldürülüb.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, Surnov Leninqrad vilayətində həbs cəhdi zamanı müqavimət göstərib və güllələnib.

Qeyd olunub ki, Surnov “Crocus”da törədilən terror aktının şübhəli ortaqlarından və təşkilatçılarından biri olub. Onun avtomobilindən silah və partlayıcı maddələrin izləri aşkar edilib.

Məlumata görə, o, Litvadan Rusiyaya gələrək Rusiya Müdafiə Nazirliyinin obyektlərində terror aktları planlaşdırıb.

