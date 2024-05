Acun Ilıcalının ailəsinə ağır itki üz verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, əmisi Gürbüz Ilıcalı vəfat edib.

Bu barədə iş adamı özünün sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək qeyd edib:

"Yaxşılıqdan başqa heç nə düşünməyən, çətinlikdə olan hər kəsə kömək edən ailəmizə əsl əmi olan və örnək aldığım adam... Əmim Gürbüzü itirdik. Başımız sağ olsun".

