Manatın məzənnəsi bu tarixdə dəyişə bilər

2025-ci ilin sonu, 2026-cı ilin əvvəllərində manatın məzənnəsi dəyişə bilər.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib. O bildirib ki, hazırda müsbət tendensiya olsa da, bu, qarşıdakı illərdə dəyişəcək:

"Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda inzibati məzənnə rejimidir. Yəni, məzənnə Mərkəzi Bank və hökümət tərəfindən tənzimlənir. Bizdə bazar iqtisadiyyatı işləmir, üzən məzənnə rejiminə keçmək mümkün olmadı. Ona görə də, inzibati qərarla məzənnə dəyişə bilər. İndi bizdə 8-ci ildir ki, sabit məzənnə rejmidir, 9-cu ilə keçir.

Bu il ərzində hansısa məzənnə dəyişikliyinin olacağını düşünmürəm. Çünki həm ticarət balansında, həm tədiyyə balansında müsbət saldo var, kifayət qədər güclü mövqelər var. Lakin bu o demək deyil ki, uzun illər də belə qalacaq. Düşünürəm ki, bu il olmasa da, gələn ilin sonu, 2026-cı ilin əvvəllərində, yəni 1 il, il yarımdan sonra məzənnə ilə bağlı bir qərarın verilməsi labüd olacaq".

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.