Türkiyənin Səadət Partiyasının sədri Təməl Karamollaoğlu istefa verəcək.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.

O, siyasətdən getməyəcəyini açıqlayıb.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl CHP-də Kamal Kılıçdaroğlu, İYİ Partiyada isə Meral Akşener dövrü bitib.

