Mərhum “Toppuş bacı” ləqəbli Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Röyal bəyin yenidən ailə qurmağa hazırlaşdığı ilə bağlı məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özünün “İnstaqram” hesabında məlumat paylaşıb.



Qeyd edib ki, xəbərlər tamamilə yanlışdır:

“Haqqımızda o qədər söz-söhbət yayıldı, amma nə mən, nə yoldaşım bu barədə heç bir kəlmə də olsa danışmadıq. Mənim dərdim mənə bəsdir. Şər atana, yalan yazana, haqqımıza girənə Allahın lənəti olsun”.

