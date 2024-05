​“Barselona” Levandovskini ona dəyişə bilər - FOTO

“Barselona” polşalı hücumçu Robert Levandovskini “Liverpul”un ulduzu Darvin Nunyeslə əvəz edə bilər.

Mtebuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, “Barsa” Nunyesi qarşıdakı yay üçün transfer hədəflərindən birinə çevirib. Kataloniya klubu heyət xərclərini azaltmağı planlaşdırır və yüksək maaş alan Levandovskidən qurtula bilər.

Levandovski 2022-ci ildən “Barselona”da çıxış edir. Onun klubla müqaviləsi 2026-cı ilə qədərdir. Bu mövsüm polyak bütün turnirlərdə 45 matçda iştirak edib, 24 qol vurub, doqquz məhsuldar ötürmə edib.

Nunyes bu mövsüm bütün turnirlərdə 51 oyun keçirib, 18 qol vurub və 13 məhsuldar ötürmə edib. Futbolçunun transfer dəyəri 70 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.