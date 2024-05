Hacıqabul sakini olan 17 yaşlı qız qızılcadan ölüb.

“Qafqazinfo” APA-ya istinadən xəbər verir ki, Hacıqabul rayonunun İkinci Udulu sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Qarayeva Ayişə Eyvaz qızı gecə saatlarında qızılca diaqnozu ilə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib.

Vəziyyəti ağırlaşan A. Qarayeva Bakıya aparılarkən yolda ölüb.

