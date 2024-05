"Səbail" "Qəbələ"yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXXIII tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu matçda "Səbail" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.

"ASCO Arena"da reallaşacaq qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək. Görüşü Əli Əliyevin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək.

Paytaxt klubu 32 oyundan sonra 42 xalla 6-cı, qonaqlar 17 xalla sonuncu - onuncu pillədə qərarlaşıb. "Qəbələ"nin mövsümü sonuncu sırada başa vuracağı dəqiqləşib.

Azərbaycan Premyer Liqası

XXXIII tur

19:00. “Səbail”– “Qəbələ”

Hakimlər: Əli Əliyev, Cəmil Quliyev, Eyyub İbrahimov, Rəvan Həmzəzadə.

Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

“ASCO Arena”

Qeyd edək ki, XXXIII turda "Qarabağ" "Neftçi"ni (5:0), "Zirə" "Turan Tovuz"u (2:1), "Sabah" isə "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib. "Kəpəz" - "Sumqayıt" qarşılaşmasında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

