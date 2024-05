Qobustanda 24 yaşlı gənc özünü asıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbə sakini, 2000-ci il təvəllüdlü Cəlilli Fərhad Mübariz oğlu ötən gecə sərxoş vəziyyətdə yaşadığı evin həyətində telefon naqili ilə özünü asaraq intihar edib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

