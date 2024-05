Məhkəmə Mövlam Şixəliyev haqda qərar verdi

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) Baş İstintaq İdarəsinin sabiq rəisi Mövlam Şixəliyev barəsindəki 12 il həbs cəzası qərarından verilmiş kassasiya şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ali Məhkəmədə keçirilən iclasda çıxış edən M. Şixəliyevin vəkili Ceyhun Yusifov müvəkkilinin verilmiş ittihamlarda təqsirsiz olduğunu deyərək yüksək instansiya məhkəməsindən bəraət tələb edib.

Eyni iclasda Mövlam Şixəliyevlə birgə məhkum edilmiş keçmiş işçiləri - Yasin Məmmədov, Vüsal Ələkbərov və Sahib Ələkbərovun da şikayətlərinə baxılıb. Onların da vəkilləri bəraət istəyiblər.

Prokuror isə apellyasiya instansiyasının qərarında hər hansı qanun pozuntusu olmadığını bildirərək şikayətlərin rədd edilməsini tələb edib.

Nazim Mövsümovun sədrlik etdiyi məhkəmə heyəti tərəflərin çıxışlarını dinlədikdən sonra qərarı elan edib.

Məhkəmə şikayətlərin heç birini təmin etməyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılıb.

Xatırladaq ki, M.Şixəliyev MTN-də İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışdığı 2008-2014-cü illərdə Vüsal Ələkbərov, Yasin Məmmədov və Sahib Ələkbərovla mütəşəkkil dəstə tərkibində iş adamlarından hədə-qorxu yolu ilə külli miqdarda pul tələb etməkdə ittiham olunub. M.Şixəliyev mütəşəkkil dəstə halında ümumilikdə 14 milyon 292 min manatı rüşvət qismində, 5 milyon 77 min manat pulu hədə-qorxu almaqda təqsirli bilinib.

Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Mövlam Şixəliyev 12 il, Vüsal Ələkbərov 12 il 6 ay, Yasin Məmmədov 10 il 6 ay, Sahib Ələkbərov isə 8 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib.

M.Şixəliyev general rütbəsindən məhrum edilib, əmlakları dövlət nəfinə alınıb.

