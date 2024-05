Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva faşizm üzərində Qələbə Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:



“Faşizm üzərində Qələbənin 79-cu ildönümü münasibətilə bütün veteranlarımızı təbrik edirəm! Hər birinizə möhkəm cansağlığı, Vətənimizə sülh və əmin-amanlıq arzulayıram!”

