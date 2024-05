Göyçayda Zümrüd adlı qadın aylardır itkin düşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, qadının yerini deyən şəxsə 2 min manat mükafat veriləcək.

Bu barədə ATV-də yayımlanan "Bizimləsən" verilişinin aparıcısı Zaur Baxşəliyev deyib.

Daha ətraflı videomaterialda:

