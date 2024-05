Gürcüstana gələn rus turistlərdən tibbi sığorta tələb olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Tur Operatorları Assosiasiyasının (ATOR) teleqram kanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, sığortası olmayanlar 110 dollar cərimə ediləcək.



Qanun 1 iyuldan qüvvəyə minir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.