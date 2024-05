30 illik fasilədən sonra Şuşa şəhəri öz əzəli sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq keçmiş məcburi köçkünlərin Şuşaya qaytarılmasına start verilib və ilk köç karvanı yola hazırlaşır. Hazırda şuşalılar doğma yurd-yuvalarına köç həyəcanını yaşamaqdadırlar.

Qeyd edək ki, Şuşa şəhərinə ilkin mərhələdə köçürüləcək ailələr arasında püşkatma keçirilib. Yeni yaşayış massivində 370 ailənin mənzillə təmin olunacağı bildirilib.

Videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.