Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) “X”dəki hesabında Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümü ilə əlaqədar paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunur: “Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevi doğum günündə rəhmət və ehtiramla yad edirik”.

Qeyd edək ki, sabah Azərbaycan xalqının Ulu Öndərinin doğum günüdür - Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümüdür.

