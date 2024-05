Almatıda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, “Sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında ikitərəfli Saziş” layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundu keçirilir. Görüş Almatıda keçirilsə də, Qazaxıstan tərəfi vasitəçi deyil.

