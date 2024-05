Daşkəsən rayonuna dolu düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Daşkəsən şəhərinə və Xoşbulaq kəndinə dolu yağıb.

Təxminən 10 dəqiqə davam edən yağıntı bəzi meyvə ağaclarına zərər vurub.

Qeyd edək ki, bölgədə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

