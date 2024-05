Yaxınları 38 yaşlı şoumen Murad Muradovun ölüm xəbərini təkzib ediblər.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar qeyd ediblər ki, Muradın vəziyyəti ağır olsa da, sağdır:

“Ürəyi döyünür. Ona dua edək, bəlkə aramıza qayıdar”.

