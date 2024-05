Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları artıb

Bu ilin yanvar-aprel aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin (DVX) xətti ilə dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının həcmi 6 milyard 657 milyon 339,4 min manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət büdcəsinə proqnozdan əlavə 954,2 milyon manat vəsait daxil olub.

Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmalarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13 % artaraq 4 milyard 522,6 milyon manata çatıb.

Ödənilən vergilərin 67,9 %-i qeyri-neft-qaz sektorunun, 32,1 %-i isə neft-qaz sektorunun payına düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.