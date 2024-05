Telefona görə həyatlarından olan iki tələbənin məzarı - VİDEO

Ötən gün Naxçıvanda göldə boğularaq ölən tələbələr Astarada dəfn olunublar.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, göldə boğularaq ölən 19 yaşlı Fəttah Zəkəriyəyev və 18 yaşlı Əli Mehrəliyevin nəşləri dəfn olunmaq üçün doğulduqları Astara rayonunun Pensər kəndinə gətirilib. Ailələri ilə vida mərasimindən sonra onlar Pensər kənd qəbiristanlığına aparılıb və babalarının yanında torpağa tapşırılıb.

Qeyd edək ki, Astara rayonu Pensər kənd sakinləri olan 19 yaşlı Fəttah Zəkəriyəyev və 18 yaşlı Əli Mehrəliyev gecə saatlarında Naxçıvan şəhərində yerləşən “Bazar gölü”nə düşüb və boğulublar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları meyitləri sudan çıxarıblar. Hər iki gənc Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri olub. Əli Mehrəliyev iki bacının bir qardaşı, Fəttah Zəkəriyəyev isə iki qardaş olublar. Mərhumların yaxınlarının sözlərinə görə, hadisə suya düşmüş mobil telefonu çıxarmaq istəyərkən baş verib.

Fakt üzrə Naxçıvan şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

