Dayanıqlı və ədalətli gələcəyə can atırıq - COP29

Azərbaycan digər ölkələrlə birlikdə dayanıqlı və ədalətli gələcəyə can atır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində paylaşım edilib.

“Afrikada təmiz kulinariya”ya giriş sammitində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) prezidenti Muxtar Babayev Beynəlxalq Enerji Agentliyinin icraçı direktoru Fatih Birol və digər liderlərə qoşularaq bu məqsədə çatmaq üçün bir yol müəyyənləşdirib. Biz birlikdə dayanıqlı və ədalətli gələcəyə can atırıq”, - o bildirib.

