"Qarabağ" bu səbəbə görə finalda "Real"ın qalib olmasını istəyir - FOTO

“Real Madrid” və “Borussiya Dortmund” klubları arasında keçiriləcək Çempionlar Liqasının final matçı “Qarabağ” klubunu da yaxından maraqlandırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada paylaşılan məlumatlara görə, “Real Madrid” qalib olarsa “Qarabağ” və “Ferencvaros” klubları Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsinə 2-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. “Borussiya Dortmund” klubunun qalib olacağı təqdirdə “Qarabağ” və “Ferencvaros” klubları Çempionlar Liqasının seçmə mərhələsinə 1-ci təsnifat mərhələsindən başlayacaq.

