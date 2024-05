Şimal bölgəsində qeyri-sabit hava müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Quba və Qusar rayonlarının yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağır. Qubanın Qrız və Qusarın Laza kəndlərində başlayan sulu qar, artıq qara keçib.

Bölgənin digər rayonlarında isə, hazırda yağış yağır, havanın temperaturu aşağı düşüb.



Quba rayonunun Xınalıq kəndində isə, artıq ağ örpəyə bürünüb.

