Gəncə şəhərində mənzildən 26 yaşlı gəncin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1998-ci il təvəllüdlü Şamxal Məmmədovun dəm qazından boğularaq vəfat etdiyi bildirilib.

Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

