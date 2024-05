Müğənni Əbdül Xalidə fanatı bahalı avtomobil hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, "Gül kimi şou" proqramında danışıb.

O bildirib ki, bir müddət əvvəl avtoqəza keçirib, bundan sonra xanım fanatlarından biri ona “Porsche” markalı avtomobil bağışlayıb.

Ətraflı videoda:



