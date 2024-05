Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Şuşaya səfər edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, onu Füzuli aeroportunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qarşılayıb.

Dövlət başçılarının nahar masasına yerli mətbəxdən olan təamlar düzülüb.Bunların arasında Şuşa mətbəxinin nümunələri də olub.

