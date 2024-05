Azərbaycanlı oğul biznesmen atasını döyərək öldürdü, ardınca özünə xəsarət yetirdi

Moskvanın cənub-şərqindəki Bratislavskaya küçəsindəki mənzildə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, 30 yaşlı Fərid Fəttahov tanınmış iş adamı olan atası, 69 yaşlı Əşrəf Fəttahovu məişət zorakılığı zəminində qətlə yetirib.

Mərhum Moskva Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin məzunu, müxtəlif vaxtlarda “Egvekinot” dəniz limanının, “Spetsstroyexploitation” şirkətlərinin və Ural Geoloji Ekspedisiyasının direktorlar şurasının sədri olub. Fəttahov həm də Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Metallurgiya və Materiallar İnstitutunun, eləcə də “Qazprom”un Bryansk filialının direktorlar şurasının üzvü olub.

Oğul atasını döyərək öldürüb, sonra isə intihara cəhd edib. Gənc cümə günü səhər saat 04:50-də yaşadığı mənzilin pəncərələri altında tapılıb. O, xəstəxanaya aparılıb. Daha sonra hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları mənzili açıb və atanın meyitini aşkarlayıblar.

İstintaq Komitəsinin Moskva üzrə Baş İstintaq İdarəsinin rəisinin böyük köməkçisi Yuliya İvanovanın məlumatına görə, paytaxt İstintaq Komitəsinin müstəntiqləri hadisə yerində işləyir. İnsidentin bütün halların müəyyənləşdirilməsinə yönəlmiş yoxlama işləri aparırlar.

