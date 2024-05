Səhhəti pisləşən Tağı Əhmədovun son halı - FOTO

“Bakı Metropoliteni” QSC-nin sabiq rəisi, sağlıq durumu getdikcə pisləşən Tağı Əhmədovun son görüntüsü yayılıb.

Metbuat.as modern.az-a istinadən xəbər verir ki, T.Əhmədov 6 ildən çoxdur səhhətindəki problemlərlə mübarizə aparır. O, qan təzyiqi, şəkər, kəskin ürək ağrılarından əziyyət çəkir. Sabiq rəisə ən çox əziyyət verən isə ayaqlarındakı ağrıların şiddətlənməsidir.

Məlumatlara görə, 3 ildən çoxdur T.Əhmədovun hərəkət imkanları məhdudlaşıb.

Bakıdakı klinikaların birinin daimi pasiyenti olan sabiq rəisin hərəkət imkanlarını itirəndən sonra yaxın ətrafı ilə əlaqəni kəsdiyi, dostları və keçmiş iş yoldaşları ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxladığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.