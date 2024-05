İranlı müxbir helikopterin qəzaya uğradığı yerdən DANIŞDI

İran prezidenti İbrahim Rəisinin olduğu helikopterin qəzaya uğradığı yerə yaxın ərazidə olan müxbir axtarışların nəticə vermədiyini bildirib.

Metbuat.az İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, İran xəbər telekanalının müxbiri prezidentin helikopterinin qəzaya uğradığı yerin yaxınlığından məlumat verib:

“Hava çox dumanlıdır və yardımı çətinləşdirir. Prezidentin helikopterinin yeri barədə hələ də etibarlı məlumat yoxdur. Yeni xilasedici qruplar və bəzi alpinistlər xilasetmə qruplarına qoşulub”.

Müxbir əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən helikopterlə axtarışın mümkün olmadığını fikirlərinə əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.