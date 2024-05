"Real" Mbappedən sonra onu alır

La Liqa çempionluğunu qazanan "Real Madrid" növbəti mövsüm üçün transfer işlərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real”ın növbəti hədəfi müdafiəçidir. “Marca” qəzetinin xəbərinə görə, Kilian Mbappeni heyətinə qatmağa hazırlaşan “Real” müqaviləsi başa çatacaq təcrübəli müdafiəçi Naçonun yerini fransız müdafiəçi Leni Yoro ilə doldurmaq istəyir. Bildirilir ki, istedadlı futbolçunun "Lill"lə müqaviləsi 2025-ci ildə başa çatacaq. Futbolçunun müqaviləsinin son mövsümünə girməsi səbəbindən “Real” ulduz futbolçunu aşağı qiymətə transfer etmək istəyir. Bununla belə “Real” futbolçu üçün 60 milyon avro ödəniş etməyə razılıq verib.

Məlumata görə, “Real” bu transferi həyata keçirə bilməsə, "Alaves"də icarə əsasında çıxış edən Rafa Marini transfer etməyə çalışacaq. Leni Yoro bu mövsüm "Lill"in heyətində 42 oyunda iştirak edib.

