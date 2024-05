Rəisinin hesabından xalqa çağırış edildi - FOTO

Helikopteri qəzaya uğrayan İran prezidenti İbrahim Rəisinin rəsmi "Instagram" hesabında paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda insanlardan onun üçün dua etməyi xahiş edilir:

"Əziz İran xalqından Rzanın bəndəsi üçün dua etməsi xahiş olunur".

Qeyd edək ki, mayın 19-da İran Prezidenti İbrahim Rəisini daşıyan helikopter sərt eniş edib. Helikopterdə dövlət başçısı ilə yanaşı Təbrizin cümə imamı Məhəmmədəli Ali Haşim, xarici işlər naziri Hüseyn Əmir-Abdullahiyan, Şərqi Azərbaycan valisi Malik Rəhməti və bir neçə başqa sərnişin də olub. İnsident İranın Şərqi Azərbaycan vilayətindəki Varziqan şəhərində baş verib.

