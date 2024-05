İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopterinin axtarışı üzrə əməliyyatın yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntüləri İranın "Fars" agentliyi paylaşıb.

İran Prezidenti İbrahim Rəisi və bir neçə dövlət rəsmisinin olduğu helikopter Şərqi Azərbaycan əyalətində qəza enişi edib. Helikopterin axtarışı davam edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

