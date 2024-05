İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Mokhber seçkilər keçirilənə qədər İslam Respublikasına rəhbərlik edəcək.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə IRIB telekanalı məlumat yayıb.

Telekanal bildirir ki, İran Konstitusiyasının 131-ci maddəsinə əsasən, prezidentin vəfat etdiyi təqdirdə, onun səlahiyyətlərini ölkə rəhbərliyinin təsdiqi ilə birinci vitse-prezident icra edəcək.

Yeni prezident ən geci 50 gün ərzində seçilməlidir.

