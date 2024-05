Ceyhun Bayramov İrana başsağlığı verdi

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İran Prezidenti İbrahim Rəisi və xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahianın ölümü ilə əlaqədar onların yaxınlarına və İran xalqına başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN başçısı "X"də yazıb.

"İran İslam Respublikasının Prezidentinin, xarici işlər naziri, əziz dostum Hüseyn Əmir Abdullahiyanın və digər rəsmi şəxslərin həlak olması xəbəri məni dərindən sarsıtdı. Bu faciəvi qəzada həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, dost İran xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm", - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.