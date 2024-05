Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İran İslam Respublikasının Prezidenti İbrahim Rəisi və nümayəndə heyətinin vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.